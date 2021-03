Covid Italia, oggi 22.409 contagi e 332 morti: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 22.409 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 10 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 332 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 361.040 tamponi, con un indice di positività al 6,2%. Aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 2.827 (+71 da ieri). CAMPANIA - Sono 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I tamponi analizzati oggi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 22.409 ida coronavirus in, mercoledì 10, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 332. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 361.040 tamponi, con un indice di positività al 6,2%. Aumentano ancora i pazienti ricoverati in terapia intensiva che adsono 2.827 (+71 da ieri). CAMPANIA - Sono 3.034 i nuovidi Coronavirus in Campania secondo ildi, 10. Si registrano altri 26. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I tamponi analizzatisono ...

