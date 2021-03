Covid Italia, Bonaccini: “Stretta weekend potrebbe essere sufficiente” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per fermare la diffusione coronavirus sospinta dalle varianti, “può darsi che la Stretta” delle misure contro il contagio “nei weekend possa essere sufficiente”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, intervenuto a Mattino5, in onda su Canale5, spiegando che “il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a come dare una Stretta robusta per qualche settimana. Perché c’è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più”. Bonaccini, ha aggiunto che sulla questione “ci sarà immagino un confronto nelle prossime ore. Il contagio sta crescendo in quasi tutto il Paese, i numeri sono preoccupanti. C’è una diffusione complessiva, qualche misura estesa al Paese serve per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per fermare la diffusione coronavirus sospinta dalle varianti, “può darsi che la” delle misure contro il contagio “neipossa”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano, intervenuto a Mattino5, in onda su Canale5, spiegando che “il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a come dare unarobusta per qualche settimana. Perché c’è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più”., ha aggiunto che sulla questione “ci sarà immagino un confronto nelle prossime ore. Il contagio sta crescendo in quasi tutto il Paese, i numeri sono preoccupanti. C’è una diffusione complessiva, qualche misura estesa al Paese serve per ...

