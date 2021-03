Covid Israele, vaccino su 600 minori: “No effetti collaterali seri” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Centinaia di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni ai quali in Israele è stato somministrato il vaccino anti Covid Pfzier-BioNTech non hanno riscontrato alcun effetto collaterale serio. Lo riferiscono fonti israeliane, sottolineando che si tratta di uno dei primi segnali che il vaccino possa essere inoculato in sicurezza anche nei minori. La somministrazione è avvenuta su indicazione del ministero della Salute israeliano, che ha raccomandato il vaccino per alcuni gruppi di adolescenti che soffrono di condizioni pre-esistenti che li possono rendere particolarmente vulnerabili al virus. “Fino ad ora abbiamo immunizzato circa 600 minori”, ha riferito al Guardian Boaz Lev, a capo della tasck force israeliana per le vaccinazioni. “Non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Centinaia di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni ai quali inè stato somministrato ilantiPfzier-BioNTech non hanno riscontrato alcun effetto collateraleo. Lo riferiscono fonti israeliane, sottolineando che si tratta di uno dei primi segnali che ilpossa essere inoculato in sicurezza anche nei. La somministrazione è avvenuta su indicazione del ministero della Salute israeliano, che ha raccomandato ilper alcuni gruppi di adolescenti che soffrono di condizioni pre-esistenti che li possono rendere particolarmente vulnerabili al virus. “Fino ad ora abbiamo immunizzato circa 600”, ha riferito al Guardian Boaz Lev, a capo della tasck force israeliana per le vaccinazioni. “Non ...

