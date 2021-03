Covid, infettivologa Monforte: 'Cruciale settimo giorno malattia per aggravamento' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Il periodo tra il settimo e decimo giorno dall'inizio dei sintomi Covid è Cruciale per capire come andrà la malattia. L'arrivo in ospedale avviene quasi sempre in questa fase. E' il momento in cui si verifica la 'svolta': si può proseguire in senso positivo oppure aggravarsi, a causa di una risposta violenta del sistema immunitario. Il danno è creato, infatti, dal sistema immunitario che cerca di eliminare il patogeno". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Antonella D'Arminio Monforte, direttore di Malattie infettive, Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, che spiega come sia cambiato, dall'inizio della pandemia, l'approccio medico a Covid-19. "In questo anno - racconta - abbiamo imparato a riconoscere i pazienti che rischiano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Il periodo tra ile decimodall'inizio dei sintomiper capire come andrà la. L'arrivo in ospedale avviene quasi sempre in questa fase. E' il momento in cui si verifica la 'svolta': si può proseguire in senso positivo oppure aggravarsi, a causa di una risposta violenta del sistema immunitario. Il danno è creato, infatti, dal sistema immunitario che cerca di eliminare il patogeno". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Antonella D'Arminio, direttore di Malattie infettive, Asst Santi Paolo e Carlo di Milano, che spiega come sia cambiato, dall'inizio della pandemia, l'approccio medico a-19. "In questo anno - racconta - abbiamo imparato a riconoscere i pazienti che rischiano di ...

