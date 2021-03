Covid – Incontro fra Sileri e il Comitato Cura Domiciliare (Di mercoledì 10 marzo 2021) – Questo pomeriggio (mercoledì 10 marzo) il Comitato Cura Domiciliare Covid – riferisce un comunicato del Comitato – ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri (nella foto) per proporre una collaborazione finalizzata alla modifica delle linee guida nazionali per le cure domiciliari precoci Covid 19. Su impulso del capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato, il prof. Luigi Cavanna, membro del consiglio scientifico del Comitato, il dottor Andrea Stramezzi e Valentina Rigano, Portavoce del Comitato, hanno relazionato Romeo e Sileri, oltre alla senatrice Sonia Fregolent, circa le evidenze di quanto fatto su tutto il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) – Questo pomeriggio (mercoledì 10 marzo) il– riferisce un comunicato del– ha incontrato il sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo(nella foto) per proporre una collaborazione finalizzata alla modifica delle linee guida nazionali per le cure domiciliari precoci19. Su impulso del capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del, il prof. Luigi Cavanna, membro del consiglio scientifico del, il dottor Andrea Stramezzi e Valentina Rigano, Portavoce del, hanno relazionato Romeo e, oltre alla senatrice Sonia Fregolent, circa le evidenze di quanto fatto su tutto il ...

Advertising

matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - MinLavoro : Al via tavolo con parti sociali e ministri @AndreaOrlandosp, @robersperanza e @MISE_GOV su #vaccini nei luoghi di l… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: Nel 2020 in Irlanda sono stati sequestrati stupefacenti per oltre 36 milioni di euro. Un record. È anche l'effetto del #lo… - inews__24 : ? #Covid19, terminato l'incontro a Palazzo Chigi ??Venerdì la decisione, le possibili nuove strette #Draghi… - Nordest02838719 : Proviamo a non creare allarmismi sulla storia del Covid di EL? È comunque passata una settimana dal loro incontro,p… -