Covid | in Lombardia 4 422 nuovi positivi A Bergamo 347 casi Oltre 55 mila i test

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 47.619 tamponi effettuati, sono 4.084 i nuovi positivi (8,5%). I guariti/dimessi sono 1.807 ????… - sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - MediasetTgcom24 : Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid - RegLombardia : #LNews A fronte di 55.535 tamponi effettuati, sono 4.422 i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 1.328 ????… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid Lombardia, oggi 4.442 contagi e 70 morti: bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Il Sole 24 ORE

...di contagi sono la(4.422), l' Emilia - Romagna (2.155), la Campania (3.034) ed il Piemonte (2.086). Più ricoveri e terapie intensive Sono 253 gli ingressi in terapia intensiva per il......al Dipartimento di Protezione Civile e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). I ...per alleggerire le strutture ospedaliere impiegate nella lotta contro l'emergenza sanitaria da-...Sale il numero dei contagi in provincia di Lodi: oggi sono 89 quelli rilevati. In Lombardia siamo a 4.422 su un totale di 55.535 tamponi per una percentuale del 7,9%. Questo il riassunto di giornata: ...Campaccio, dieci giorni al via dell'attesa corsa campestre. Sabato 20 e domenica 21 marzo la tradizionale cross country torna ad animare San Giorgio su Legnano.