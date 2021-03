Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 22.409 nuovi casi di coronavirus a fronte di 361.676 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 19.749 con 345.336 test). Il tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 22.409di coronavirus a fronte di 361.676effettuati (martedì i contagi erano stati 19.749 con 345.336 test). Il tasso di positività ...

Advertising

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - TeresaBellanova : Oggi, a quasi un anno esatto dall'inizio della pandemia, l'Italia ha superato le 100mila vittime per covid. Un nume… - Agenzia_Ansa : Covid, Sebastiani (Cnr): la curva esponenziale dell'epidemia in Italia ha un tempo di raddoppio di circa 6 giorni.… - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: 22.409 positivi e 332 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore - StefaniaFalone : Covid Italia, bollettino oggi 10 marzo: 22.409 casi e 332 morti. Lombardia, Campania Emilia e Piemonte boom. Su tas… -