Covid, in Brasile sanità al collasso: "Siamo una minaccia per l'umanità" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Situazione sempre più delicata quella legata all'emergenza Covid in Brasile. La sanità è vicina al collasso Il Brasile rimane il secondo paese più colpito al mondo dall'emergenza Covid, secondo solo agli Stati Uniti. I sistemi sanitari della stragrande maggioranza delle metropoli sono ormai al collasso per via dei tantissimi nuovi ricoveri giornalieri.

