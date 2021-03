Covid | il sindaco di Pompei positivo | ricoverato al Cotugno

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E’all’ospedaledi Napoli ildiCarmine Lo Sapio, risultatoal-19 nei giorni scorsi. Si tratta di un’ospedalizzazione “avvenuta in via del tutto cautelativa”, rassicura Lo Sapio le cui condizioni, spiega, “non sono allarmanti ma esigono un monitoraggio costante. Il mio stato di salute non desta particolari preoccupazioni, ma ho ritenuto opportuno ricorrere al ricovero ospedaliero per monitorare con attenzione la situazione”. Lo Sapio ringrazia “tutti i miei concittadini per l’affetto che mi stanno dimostrando. Pur volendo – spiega Lo Sapio – non posso rispondere a tutte le telefonate o ai tanti messaggi che mi stanno arrivando in queste ore, ma sappiate che la vostra vicinanza mi è molto di conforto. A tutti voi, arrivino le mie ...