Covid: il governo varerà venerdì le nuove misure (Di mercoledì 10 marzo 2021) venerdì 12 marzo, il Consiglio dei ministri potrà valutare l'adozione di eventuali misure. Lo dicono fonti di Palazzo Chigi.Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del governo e quelli del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza Covid. Nella giornata di giovedì 11 marzo saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio L'articolo proviene da Firenze Post.

