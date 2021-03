COVID, il bollettino dell’Asl: crescono i numeri tra i Avellino, Ariano Irpino e Mercogliano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.670 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 154 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 13, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 24, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 9, residenti nel comune di Fontanarosa; – 7, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lapio; – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.670 tamponi effettuati sono risultate positive al154 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 13, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 24, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Contrada; – 9, residenti nel comune di Fontanarosa; – 7, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lapio; – ...

