Covid | il 32% degli italiani accusa i primi segnali di cedimento

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un anno dopo il primo lockdown nazionale, il nostro Paese si ritrova ad affrontare una nuova ondata di contagi con tutti i sentimenti che accompagnano il dejà vu. E l'ansia di una nuova possibile chiusura generalizzata incombe sulle vite di ognuno di noi. Tuttavia oggi esiste una speranza in più: i vaccini. A livello psicologico, però, un italiano su tre (il 32,1%) inizia adre isegni die nervosismo dovuti alla situazione che si sta vivendo da ormai più di un anno e sono sempre di più coloro che sono arrivati a dichiarare di essere allo stremo delle forze e di non farcela più. In una parola, dopo un anno di, glisi sentono soprattutto stanchi. Euromedia Research ha “indagato” gli stati d'animocon ...

A livello psicologico, però, un italiano su tre (il 32,1%) inizia ad accusare i primi segni di cedimento ... In una parola, dopo un anno di Covid, gli italiani si sentono soprattutto stanchi.