Covid: i decessi nel mondo superano quota 2,6 milioni

I decessi provocati dal coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 2,6 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia nel mondo sono morte 2.608.231 persone a causa del Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Covid decessi Vaccini Covid: è il Cile il Paese più veloce ...registrati 3.528 nuovi casi (con 19 decessi), comunque in calo rispetto ai picchi di oltre 5.000 casi quotidiani di qualche giorno fa. Il numero totale di persone a cui è stato diagnosticato il Covid ...

Covid: i decessi nel mondo superano quota 2,6 milioni I decessi provocati dal coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 2,6 milioni: è ...americana dall'inizio della pandemia nel mondo sono morte 2.608.231 persone a causa del Covid - 19. ...

Covid, ricerca scientifica: indossare la mascherina fa crollare il tasso di mortalità dell'1,9%

Per gli esperti sanitari ci sono pochi dubbi. Indossare le mascherine è fondamentale per rallentare la diffusione del coronavirus e porre così fine alla pandemia.

Contagiati ancora sopra quota 300 I morti totali salgono a 1.116 Sono cinque i pazienti reggiani ricoverati per sintomi Covid mentre si contano ancora cinque decessi in provincia e cinquanta in regione reggio emilia. Ancora sopra quota trecento il numero ...

