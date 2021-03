Covid | Governo valuta nuova stretta Decisioni su misure venerdì dopo ulteriori dati

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Nessuna decisione definitivala riunione di oggi a Palazzo Chigi della cabina di regia trae Comitato tecnico scientifico, che nel suo ultimo parere ha consigliato l’adozione dipiù severe, con tutta l’Italia in zona rossa nei fine settimana. Al termine dell’incontro, durato un’ora e mezza, si sarebbe deciso di rimandare l’adozione di qualsiasi provvedimento al’analisi dei nuovisulla diffusione del contagio. Domani alle 10 è prevista poi l’interlocuzione delcon le regioni e gli enti locali. La parola finale spetteràdomani al Consiglio dei ministri. “Ma se isono questi è veramente difficile non prendere subitopiù severe, anche tenendo ...

... dopo un mese e mezzo di pesanti defezioni che stanno mettendo a rischio l'efficacia della campagna vaccinale contro il- 19 . Anche per questo, dale dalle istituzioni preposte è stata ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, venerdì 12 marzo alle ore 11.00 visiterà il centro vaccinale antidell'aeroporto di Fiumicino (via Antonio Zara, parcheggio lunga sosta).