Covid | Gli esperti | niente visite in zona gialla e weekend blindati come a Natale

Advertising

LaStampa : Covid, a Roma taxi gratis per gli anziani che vanno a vaccinarsi - MediasetTgcom24 : Nel 2020 gli italiani in farmacia hanno speso 164 milioni in mascherine #covid - ItaliaViva : .@meb 'Superare gli stereotipi di genere è una battaglia difficile. Abbattere quelli che riguardano le donne con di… - Giovanni7769 : RT @ilmaloservizio: Sono stata svegliata dal vicino che minacciava un medico di farsi arrestare perché la madre anziana e invalida è ricove… - Side73Dark : RT @ilmaloservizio: Sono stata svegliata dal vicino che minacciava un medico di farsi arrestare perché la madre anziana e invalida è ricove… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gli

la Repubblica

...8 per 10mila residenti, con valori più elevati trauomini (22,3 per 10mila abitanti contro 11,8 ... Dacolpo allarmante a sistema economico Italia Tradizionalmente le famiglie italiane si ...... Gian Carlo Blangiardo : "indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, annullati in un solo anno". E ancora: il"ha ...Nell’ottobre scorso, in occasione della visita di Antigone (associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale) la casa circondariale di Ferrara non registrava alcun caso di positività al Cov ...Le diagnosi di primo tumore al seno nel 2020 sono diminuite del 10 per cento circa rispetto al 2019. Gli interventi su nuovi casi nel 2019 sono stati 729, su un totale di 1.230 complessivi. Nel 2020 ( ...