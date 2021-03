Covid, giro di vite in Campania: De Luca chiude ville comunali, lungomari e piazze. Alt a fiere e mercati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arriva la stretta della Regione Campania su mobilità e attività mercatali. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone ulteriori limitazioni alla mobilità. L’ordinanza dispone, con decorrenza da domani, giovedì 11 marzo, e fino a domenica 21 marzo, la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, “fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”. I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. “I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”, si legge nell’ordinanza che sarà pubblicata a breve sul Bollettino ufficiale della Regione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Arriva la stretta della Regionesu mobilità e attività mercatali. Il presidente della RegioneVincenzo Deha firmato un’ordinanza che dispone ulteriori limitazioni alla mobilità. L’ordinanza dispone, con decorrenza da domani, giovedì 11 marzo, e fino a domenica 21 marzo, la chiusura al pubblico di parchi urbani,, giardini pubblici,, “fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”. I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. “I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”, si legge nell’ordinanza che sarà pubblicata a breve sul Bollettino ufficiale della Regione ...

