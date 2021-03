Covid Germania, 9mila contagi e 300 morti in 24 ore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono stati 9.146 nelle ultime 24 ore i casi di contagio registrati in Germania, 300 i decessi causati dal Covid-19. Questi i dati divulgati dal Robert Koch Institut. Il totale delle infezioni sale così nel paese a 2.518.591 e quello dei morti dall’inizio della pandemia a 72.489. L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è a 65,4 casi, 54.395 è il totale di quelli registrati in settimana. I casi attivi sono 117.400, le persone guarite in totale 2.328.700, 9100 delle quali nelle ultime 24 ore. Il 3 marzo il governo tedesco ha approvato la proroga al 28 del mese delle misure restrittive anti-Coronavirus, associata ad una strategia di riapertura progressiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono stati 9.146 nelle ultime 24 ore i casi dio registrati in, 300 i decessi causati dal-19. Questi i dati divulgati dal Robert Koch Institut. Il totale delle infezioni sale così nel paese a 2.518.591 e quello deidall’inizio della pandemia a 72.489. L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è a 65,4 casi, 54.395 è il totale di quelli registrati in settimana. I casi attivi sono 117.400, le persone guarite in totale 2.328.700, 9100 delle quali nelle ultime 24 ore. Il 3 marzo il governo tedesco ha approvato la proroga al 28 del mese delle misure restrittive anti-Coronavirus, associata ad una strategia di riapertura progressiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

