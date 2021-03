Covid, Galli (Sacco): ‘Al via studio su farmaci disponibili ma burocrazia rallenta’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – “Nell’arco di un anno abbiamo imparato a curare molto meglio i pazienti con Covid-19. Purtroppo, dal punto di vista delle possibilità reali di cura, non abbiamo fatto passi da gigante”. Lo spiega all’Adnkronos Salute, Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, che annuncia uno studio, di cui è principale autore, sponsorizzato dalla Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), mirato proprio a conoscere meglio gli effetti delle terapie note. E’ lo studio Ammuravid (Adaptive, multiarm, multistage and multicentre randomized clinical trial with immunotherapy for moderate Covid-19) che però – lamenta Galli – “stiamo facendo fatica ad avviare” per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – “Nell’arco di un anno abbiamo imparato a curare molto meglio i pazienti con-19. Purtroppo, dal punto di vista delle possibilità reali di cura, non abbiamo fatto passi da gigante”. Lo spiega all’Adnkronos Salute, Massimo, primario infettivologo dell’ospedaledi Milano e docente all’università Statale del capoluogo lombardo, che annuncia uno, di cui è principale autore, sponsorizzato dalla Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), mirato proprio a conoscere meglio gli effetti delle terapie note. E’ loAmmuravid (Adaptive, multiarm, multistage and multicentre randomized clinical trial with immunotherapy for moderate-19) che però – lamenta– “stiamo facendo fatica ad avviare” per ...

