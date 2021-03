Covid | furbetti del vaccino scoperti a Milano | annullate 220 prenotazioni

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Individuati presso l’Asst Santi Paolo e Carlo di220del: si erano prenotati pur non essendo nell’elenco degli aventi diritto. L’azienda sanitaria ha espresso attraverso una nota la sua amarezza per la vicenda. Karen Ducey/Getty ImagesContinuano a emergere i casi dei cosiddettidel, ossia coloro che riescono a entrare nelle liste di somministrazione del siero anti-senza essere in possesso dei requisiti. Dopo gli abusinei giorni scorsi in Sicilia, che hanno portato alle dimissioni del sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, questa volta la notizia deiarriva da, dove ad oggi ben 220 persone hanno tentato di accedere al siero saltando l’ordine imposto dal piano di ...

Duecentoventi persone hanno infatti tentato di farsi vaccinare contro il Covid-19 senza averne diritto, ma sono state individuate. Lo rende noto la direzione aziendale dell'Asst Santi Paolo e Carlo