Covid Friuli Venezia Giulia, 474 nuovi contagi e 12 decessi: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 474 i nuovi contagi e 12 le vittime da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati comunicati oggi, 10 marzo. Su 6.273 tamponi molecolari, la percentuale di positività è pari al 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). Ai 12 decessi registrati se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti risultano essere 489, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.955. I totalmente guariti sono 64.693, i clinicamente guariti 2.309, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 12.118. Dall’inizio della pandemia in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 474 ie 12 le vittime da coronavirus in, secondo i dati comunicati oggi, 10. Su 6.273 tamponi molecolari, la percentuale di positività è pari al 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). Ai 12registrati se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti risultano essere 489, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Icomplessivamente ammontano a 2.955. I totalmente guariti sono 64.693, i clinicamente guariti 2.309, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 12.118. Dall’inizio della pandemia in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - lifestyleblogit : Covid Friuli Venezia Giulia, 474 nuovi contagi e 12 decessi: bollettino 10 marzo - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: ?? #Covid #FriuliVeneziaGiulia, 474 nuovi contagi e 12 decessi: bollettino 10 marzo - infoitinterno : Friuli Venezia Giulia: certificato post Covid gratuito per i minori - Adnkronos : ?? #Covid #FriuliVeneziaGiulia, 474 nuovi contagi e 12 decessi: bollettino 10 marzo -