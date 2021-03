Covid Emilia Romagna, oggi 2.155 contagi: dati 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 2.155 i nuovi contagi di Coronavirus e 43 i morti nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registra, inoltre, un aumento di 26 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività. Sono 41.414 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,2%. Aumentano ancora, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti Covid (+53). L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 2.155 i nuovidi Coronavirus e 43 i morti nelle ultime 24 ore insecondo il bollettino di, 10. Si registra, inoltre, un aumento di 26 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 287.136 casi di positività. Sono 41.414 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,2%. Aumentano ancora, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti(+53). L'età media dei nuovi positivi diè 42,4 anni. La situazione deinelle province vede Bologna con ...

