Covid: E.Romagna, 2.155 nuovi positivi e 43 decessi, +26 in terapia intensiva (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell'ordine.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 519.796 dosi; sul totale, 164.509 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue, poi, l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.018 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i ...

