Covid e lavoro | persi 788mila posti nel secondo trimestre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel, l’emergenzaha comportato in Italia un forte calo del numero di occupati: sonoin meno (tra i 20-64 anni) rispetto allo stessodell’anno precedente; il tasso di occupazione (sempre 20-64 anni) scende al 62%, in diminuzione di 2 punti percentuali. Lo rileva l’Istat, presentando il Rapporto Bes per la misurazione del Benessere equo e sostenibile nel decennio. In dieci anni i divari con l’Europa per i tassi di occupazione si sono ulteriormente allargati e sono particolarmente evidenti per le donne. Nel 2010, il tasso di occupazione delle donne di 20-64 anni in Italia era di 11,5 punti più basso rispetto alla media europea, e nelil distacco arriva a circa 14 punti in meno. In termini di retribuzione, dopo anni di ...