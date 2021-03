Covid: domani PoliS-Lombardia ricorderà il medico Stella (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - PoliS-Lombardia ricorderà domani Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei medici di Varese, coordinatore didattico della scuola di medicina generale della Lombardia, che è stato tra i primi medici a morire lo scorso anno per il Covid-19. Parteciperà all'evento on line, collegandosi alle 18.15, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Interverranno docenti, tirocinanti ed ex alunni del Corso, tutti coloro che hanno collaborato con Roberto, ai vari livelli istituzionali cui egli era impegnato: l'Ordine nazionale e regionale dei medici, il Ministero, la Regione, l'Accademia sanitaria di PoliS-Lombardia. Nell'occasione saranno presentate anche due importanti iniziative ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) -Roberto, presidente dell'Ordine dei medici di Varese, coordinatore didattico della scuola di medicina generale della, che è stato tra i primi medici a morire lo scorso anno per il-19. Parteciperà all'evento on line, collegandosi alle 18.15, anche il presidente della RegioneAttilio Fontana. Interverranno docenti, tirocinanti ed ex alunni del Corso, tutti coloro che hanno collaborato con Roberto, ai vari livelli istituzionali cui egli era impegnato: l'Ordine nazionale e regionale dei medici, il Ministero, la Regione, l'Accademia sanitaria di. Nell'occasione saranno presentate anche due importanti iniziative ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Sì ai vaccini anti Covid per i lavoratori Rap, Norata: 'In sicurezza gli addetti alla raccolta rifiuti' Covid, partecipate scrivono a Razza: 'Vaccinare rapidamente tutti i lavoratori' 7 marzo 2021 Da domani, anche per i dipendenti della Rap, partiranno le vaccinazioni anti Covid. Ad annunciarlo è il presidente dell'azienda, Giuseppe Norata. 'Dopo un confronto con le autorità competenti sulla ...

Vaccini Covid, pronti 300mila operatori tra infermieri e giovani medici Domani sì a J&J, ridimensionate voci di ritardi: in Italia 6,5 milioni di dosi entro il 3 aprile ... Covid, i dati e la mappa Vaccini in tempo reale 10 marzo 2021 infermiere Italia Gianni Rezza Unione ...

++ Covid: Tar Calabria, da domani scuole riaperte ++ Agenzia ANSA Covid: domani PoliS-Lombardia ricorderà il medico Stella PoliS-Lombardia ricorderà domani Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei medici di Varese, coordinatore didattico della scuola di medicina generale della Lombardia, che è stato tra i primi medici a ...

Vaccinazione anti Covid, il cronoprogramma della Toscana per il mese di marzo Entro la fine di marzo saranno vaccinati circa 66mila anziani over 80 (sia con la prima che con la seconda dose), cui se ne aggiungeranno altri 40mila (con la prima dose), sempre tramite i medici di m ...

