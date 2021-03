Covid, Decaro: 'Chiusure alle 19 nell'area metropolitana di Bari' (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta 'Noi sindaci dell'area metropolitana di Bari intendiamo intervenire con Chiusure serali attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) commenta 'Noi sindaci dell'diintendiamo intervenire conserali attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura ...

Advertising

Borderline_24 : #Covid, a #Bari e provincia nuove limitazioni: negozi chiusi alle 19, stop asporto alle 18 - Ilikepuglia : Covid, Decaro: 'Restrizioni e vaccini unica soluzione per evitare il collasso del Paese' - fanpage : Bari, il sindaco Decaro: “Chiusure alle 19 in area metropolitana - Postfin : TERRORISMO MEDATICO PER PECORE - SVEGLIA VI STANNO PERCULANDO !!! SVEGLIA ITALIANI !! Cts chiede stretta, attesa… - TgrRaiPuglia : Previsto anche il divieto di asporto dopo le 18 -