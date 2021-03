Covid, da Johnson&Johnson 200 milioni di dosi di vaccino alla Ue (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Johnson&Johnson ridimensiona la notizia del taglio delle dosi di vaccino previste per l’Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l’impegno a fornire 200 milioni di dosi all’Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre e per quanto riguarda l’Italia, nel periodo dall’8 marzo al 3 aprile fornirà complessivamente circa 6,5 milioni di dosi.In una nota l’azienda spiega che in linea con l’accordo con la Commissione europea, Johnson e Johnson resta impegnata a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino Janssen COVID-19 nel 2021, a partire dal secondo trimestre. L’azienda punta a produrre un miliardo di dosi all’anno entro la fine del 2021. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Johnson&Johnson ridimensiona la notizia del taglio delle dosi di vaccino previste per l’Europa nel prossimo trimestre, garantendo comunque l’impegno a fornire 200 milioni di dosi all’Ue nel 2021, a partire dal secondo trimestre e per quanto riguarda l’Italia, nel periodo dall’8 marzo al 3 aprile fornirà complessivamente circa 6,5 milioni di dosi.In una nota l’azienda spiega che in linea con l’accordo con la Commissione europea, Johnson e Johnson resta impegnata a fornire 200 milioni di dosi del suo vaccino Janssen COVID-19 nel 2021, a partire dal secondo trimestre. L’azienda punta a produrre un miliardo di dosi all’anno entro la fine del 2021.

