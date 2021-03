Covid, da Consiglio di Stato ok tamponi per chi arriva in Sardegna (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Il diritto alla salute dei sardi deve essere tutelato con ogni mezzo, e la Regione ha agito in questa direzione, sempre nel rispetto delle leggi, fin dai primi giorni della diffusione del virus. Oggi viene riconosciuta la piena legittimità delle nostre scelte”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta il decreto del presidente della terza sezione del Consiglio di Stato che, rigettando il ricorso presentato da un legale cagliaritano, già respinto dal Tar, ha confermato la piena legittimità della scelta dell’esecutivo regionale di imporre l’obbligo di sottoporsi al tampone per chi arriva nell’isola. “È dunque pienamente legittima l’ordinanza emessa il 5 marzo scorso- prosegue il governatore-. Questo ci spinge a proseguire sereni su una strada che sta già dando ottimi risultati e che, con l’accelerazione delle vaccinazioni, ci consentirà di raggiungere l’obiettivo di portare la Sardegna, quanto prima, fuori da un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Il diritto alla salute dei sardi deve essere tutelato con ogni mezzo, e la Regione ha agito in questa direzione, sempre nel rispetto delle leggi, fin dai primi giorni della diffusione del virus. Oggi viene riconosciuta la piena legittimità delle nostre scelte”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, commenta il decreto del presidente della terza sezione del Consiglio di Stato che, rigettando il ricorso presentato da un legale cagliaritano, già respinto dal Tar, ha confermato la piena legittimità della scelta dell’esecutivo regionale di imporre l’obbligo di sottoporsi al tampone per chi arriva nell’isola. “È dunque pienamente legittima l’ordinanza emessa il 5 marzo scorso- prosegue il governatore-. Questo ci spinge a proseguire sereni su una strada che sta già dando ottimi risultati e che, con l’accelerazione delle vaccinazioni, ci consentirà di raggiungere l’obiettivo di portare la Sardegna, quanto prima, fuori da un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti”.

