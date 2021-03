Covid | Crisanti | “Bloccare la mobilità e vaccinare sono le uniche soluzioni”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Purtroppo il virus non lascia spazio a soluzioni creative, ci sono due cose da fare: bloccare possibilità del virus di trasmettersi, con misure di distanziamento e blocco della mobilità, e vaccinare quante più persone possibili. Non ci sono altre soluzioni in questo momento”. Queste le parole di Andrea Crisanti, virologo e direttore di microbiologia all’Università di Padova, intervenuto a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24.

...in cui si sono rincorse le ipotesi di ulteriori strette a breve per limitare i contagi da. In ...giusta ma va intrapresa con urgenza - commenta in un intervista a La Stampa Andrea, ...Il mese di marzo sembra essere un mese decisivo per la lotta alla pandemia da- 19 e per la campagna vaccinale e ad un anno esatto dal primo lockdown annunciato dall'ex ...Padova Andrea..."Ci sono varianti del Covid totalmente invisibili ai test rapidi e questo pone un problema serissimo di sanità pubblica". Lo ha detto a 'Buongiorno su Sky Tg24 Andrea Crisanti direttore del Laboratori ...Diverse le ipotesi sul tavolo degli esperti. Tra queste, un lockdown nazionale se si dovessero raggiungere i 30mila contagi giornalieri.