Covid | Crisanti a Sky TG24 | Intervenire subito con blocco mobilità e vaccini

(Di mercoledì 10 marzo 2021) "ora con misure efficaci. Il virus non lascia spazio a soluzioni creative. Bisogna bloccare lae vaccinare più persone possibili. Non ci sono altre opzioni al momento. Mi pare che il Cts e il governo siano in sintonia e che per la prima volta ci sia un approccio proattivo. L'Inghilterra ha implementato le misure restrittive quando i casi avevano raggiunto i 45mila e poi sono arrivati a 80mila, bisogna far tesoro di quell'esperienza e decidere. L'Rt è un dato preciso ma ci dice quello che è successo 10 giorni prima, meglio l'incidenza per 100mila casi per prendere decisioni". Lo ha detto a SkyAndrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova (-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).