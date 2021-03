Covid | commercialisti esposti | subito un piano vaccini

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Chiediamo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’inserimento prioritario deiper le prenotazioni vaccinali, alla stregua di altre categorie professionali, classificando il rischio pendente alla pari di quello previsto per altre categorie gia’ invitate a fruire del vaccino. Ricordiamo infatti che i, fin dai primissimi giorni della pandemia, sono stati al costante servizio di tutti i contribuenti (imprese e persone fisiche), tanto che la categoria fu inclusa nel Dpcm 22 marzo 2020 tra i servizi essenziali, come tra l’altro gia’ riconosciuto con l’attuazione delSocio-Economico della Regione Campania”. E’ l’appello dei presidenti degli Ordini dei dottorie degli esperti contabili della Campania: Francesco Tedesco (Avellino), Fabrizio Russo (Benevento), ...

La crisi delle piccole imprese e delle famiglie La pandemia da- 19 ha determinato dei ... FACILIA è un valido supporto per tutti ied avvocati, semplificando l'attività e ...... dimenticando che anche ipossano ammalarsi come purtroppo accade, con studi spesso composti dal solo titolare, unico soggetto senza dipendenti, chiusi per- 19. Una chiusura che ...I nodi purtroppo stanno venendo al pettine, e diversi marchi storici partenopei cedono sotto i colpi della crisi economica dovuta alla pandemia. Al Bar Riviera, al Goodfellas e al Caffè ...Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in un’audizione parlamentare, ha dichiarato la necessità di ...