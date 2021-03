Covid, come funziona il nuovo treno sanitario del Gruppo FS Italiane (Di mercoledì 10 marzo 2021) Varato il treno sanitario, un convoglio con personale medico-sanitario a bordo che, anche in questo momento di pandemia Covid, consente di trasferire e curare i pazienti su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature. Il treno sanitario in questione - presentato dopo Roma Termini anche alla Stazione Centrale di Milano – è stato allestito da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) che hanno stabilito una convenzione per il suo utilizzo. Sarà impiegato per emergenze e calamità. Il treno può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Varato il, un convoglio con personale medico-a bordo che, anche in questo momento di pandemia, consente di trasferire e curare i pazienti su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature. Ilin questione - presentato dopo Roma Termini anche alla Stazione Centrale di Milano – è stato allestito da Trenitalia (FS) nelle Officine Manutenzione Ciclica di Voghera in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) che hanno stabilito una convenzione per il suo utilizzo. Sarà impiegato per emergenze e calamità. Ilpuò avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero ...

