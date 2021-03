COVID Campania, sfondata soglia 3000 contagi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il numero dei nuovi contagi in Campania ha sfondato la soglia dei 3000, accertati a fronte degli oltre 25.867 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’, dunque, ancora troppo presto per vedere gli effetti positivi della stretta attuata lunedi’ scorso da quando la regione e’ diventata zona rossa. Gli ospedali sono ancora sotto pressione anche se il sistema regge. A preoccupare e’ il numero dei sintomatici anche perche’ non tutti possono curarsi a casa e potrebbero avere bisogno di cure ospedaliere. C’e’ da evidenziare che nella giornata di oggi sia all’ospedale Cotugno che al Cardarelli non si sono viste le file di ambulanze in attesa di poter affidare i pazienti al pronto soccorso. Diversi sindaci, soprattutto del Napoletano, stanno pensando di adottare misure piu’ stringenti per far si’ che gli spostamenti dei ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il numero dei nuoviinha sfondato ladei, accertati a fronte degli oltre 25.867 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’, dunque, ancora troppo presto per vedere gli effetti positivi della stretta attuata lunedi’ scorso da quando la regione e’ diventata zona rossa. Gli ospedali sono ancora sotto pressione anche se il sistema regge. A preoccupare e’ il numero dei sintomatici anche perche’ non tutti possono curarsi a casa e potrebbero avere bisogno di cure ospedaliere. C’e’ da evidenziare che nella giornata di oggi sia all’ospedale Cotugno che al Cardarelli non si sono viste le file di ambulanze in attesa di poter affidare i pazienti al pronto soccorso. Diversi sindaci, soprattutto del Napoletano, stanno pensando di adottare misure piu’ stringenti per far si’ che gli spostamenti dei ...

Advertising

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - Annagra83227673 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento?? ht… - vinierm : RT @rep_napoli: Covid, record di positivi in Campania: sono oltre tremila in un solo giorno [aggiornamento delle 19:10] - GIMBE : RT @infoitinterno: La Campania resta in zona rossa Covid per incidenza di contagi e persone positive: i dati Gimbe -

Ultime Notizie dalla rete : COVID Campania Governo accelera su piano vaccini e misure anti - Covid, conclusa la cabina di regia ... appena conclusa a Palazzo Chigi, ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, con il ... Tra le regioni, riflettori puntati sui 4.084 nuovi positivi della Lombardia e sui 2.709 della Campania, ...

Covid, a Giuliano minori in strada dopo le 18 solo se accompagnati A Giugliano in Campania , nel Napoletano, si chiudono ad orari prestabiliti piazze, spiagge e la villa comunale. Il mercato del giovedi' e' sospeso domani ed il prossimo 18 marzo ed e' vietata ogni forma di ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Procida Capitale della Cultura e Mamma d’o Carmene, pizze... La cultura e il turismo motori dello sviluppo territoriale, attraverso la sfida vinta da Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, animano il programma della seconda edizione del ...

Coronavirus: Lombardia, tasso di positività in calo Dall’8,5% di ieri al 7,9% odierno: in Lombardia il tasso di positività rispetto ai tamponi processati registra un calo nelle ultime 24 ore, il secondo di fila Dal quasi 10 di lunedì al 7,9 per cento d ...

... appena conclusa a Palazzo Chigi, ha valutato la situazione epidemiologica del, con il ... Tra le regioni, riflettori puntati sui 4.084 nuovi positivi della Lombardia e sui 2.709 della, ...A Giugliano in, nel Napoletano, si chiudono ad orari prestabiliti piazze, spiagge e la villa comunale. Il mercato del giovedi' e' sospeso domani ed il prossimo 18 marzo ed e' vietata ogni forma di ...La cultura e il turismo motori dello sviluppo territoriale, attraverso la sfida vinta da Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, animano il programma della seconda edizione del ...Dall’8,5% di ieri al 7,9% odierno: in Lombardia il tasso di positività rispetto ai tamponi processati registra un calo nelle ultime 24 ore, il secondo di fila Dal quasi 10 di lunedì al 7,9 per cento d ...