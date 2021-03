Covid Campania, oggi 3.034 contagi: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I tamponi analizzati oggi sono 25.867 (di cui 3.615 antigenici). Il tasso di positività è pari all'11,72%. I casi totali di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 292.608 (di cui 9.289 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici). Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.576. Sono 1.814 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 195.605. In Campania sono 143 i pazienti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 3.034 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 10. Si registrano altri 26 morti. La, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I tamponi analizzatisono 25.867 (di cui 3.615 antigenici). Il tasso di positività è pari all'11,72%. I casi totali di coronavirus indall'inizio dell'emergenza sono 292.608 (di cui 9.289 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici). Il totale dei decessi indall'inizio della pandemia da-19 è 4.576. Sono 1.814 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 195.605. Insono 143 i pazienti ...

Advertising

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - iISud24 : Coronavirus, in Campania 3.034 nuovi casi e altre 26 vittime #10marzo #COVID?19 #covid19 #covid19italia… - TV7Benevento : Covid Campania, oggi 3.034 contagi: bollettino 10 marzo... - VoceDiStrada : Covid-19 Campania, oggi 3.034 nuovi positivi e 1.814 guariti -