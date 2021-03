Covid Campania | oggi 3 034 contagi | bollettino 10 marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Tra le regioni, riflettori puntati sui 4.084 nuovi positivi della Lombardia e sui 2.709 della, che si trova già in zona rossa con regole e misure rigide.... inoltre, i ricoveri: pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti(+53). Si registrano anche 43 nuovi decessi.La...(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Resta stabile il tasso di incidenza dei positivi in Campania (oggi all'11,72 contro l'11,48 di ieri) anche se in termini assoluti il numero dei nuovi positivi, 3.034, e ...Sono 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un ...