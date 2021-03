Covid Campania: De Luca chiude i lungomari, piazze e ville comunali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chiusura al pubblico da giovedì fino al 21 marzo, in tutta la Campania, di lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici; nello stesso periodo stop a fiere e mercati, compresi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chiusura al pubblico da giovedì fino al 21 marzo, in tutta la, di, parchi urbani,e giardini pubblici; nello stesso periodo stop a fiere e mercati, compresi ...

Advertising

SkyTG24 : Covid: in Campania chiusi lungomare, piazze e ville comunali - MediasetTgcom24 : Covid Campania: De Luca chiude i lungomari, piazze e ville comunali #Campania - Adnkronos : #Covid #Campania, 'da domani chiusi lungomari, piazze e parchi': l'ordinanza - veratto_A : RT @Libero_official: In attesa della nuova stretta, la decisione estrema in #Piemonte: 'Stop ai ricoveri non-#Covid'. La situazione al limi… - Mosange : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento?? ht… -