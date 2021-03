Covid Campania, “da domani chiusi lungomari, piazze e parchi”: l’ordinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Campania parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze chiusi da domani 11 marzo fino a domenica 21 marzo. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone limitazioni alla mobilità, “fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”. Oggi nella regione si contano 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus e altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. “I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”, si legge nell’ordinanza che ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inurbani, ville comunali, giardini pubblici,da11 marzo fino a domenica 21 marzo. Il presidente della RegioneVincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che dispone limitazioni alla mobilità, “fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”. Oggi nella regione si contano 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus e altri 26 morti. La, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I luoghi indicati resteranno aperti al pubblico solo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30. “I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”, si legge nelche ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Campania, 'da domani chiusi lungomari, piazze e parchi': l'ordinanza - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - frenkevita : RT @Giacinto_Bruno: Covid: in Campania chiusi lungomare, piazze e ville comunali - Silvia_Mio86 : RT @SkyTG24: Covid: in Campania chiusi lungomare, piazze e ville comunali -