Covid Calabria, 283 nuovi contagi e 3 morti: bollettino 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 283 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi 10 marzo in Calabria. Tre i morti per coronavirus, secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della Salute. In lieve flessione i ricoveri in terapia intensiv: -2 terapie intensive, +118 i guariti/dimessi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.726 (50 in reparto Ao di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano; 7 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.630 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.912 (8.617 guariti, 295 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.718 (21 in reparto all'Ao di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto ...

