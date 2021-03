Covid, Brescia sempre oltre i mille casi al giorno: terapie intensive occupate al 90% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Brescia, 10 marzo 2021 - Agli Spedali Civili di Brescia "prosegue il costante aumento dei pazienti positivi Covid ricoverati, che nella giornata di lunedì registrava 431 posti letto occupati: ad oggi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 marzo 2021 - Agli Spedali Civili di"prosegue il costante aumento dei pazienti positiviricoverati, che nella giornata di lunedì registrava 431 posti letto occupati: ad oggi ...

Advertising

ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - repubblica : Nuoto, l'ex campione del mondo Giorgio Lamberti in ospedale con il Covid: 'E' la mia vasca più dura': Il 52enne, pr… - MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia oltre 5mila casi: Milano supera Brescia #milano - matteopisano : A #brescia continua la #lotta contro il #covid_19 Per favore, quando parlate delle #vacanze di #agosto non etiche… - Vivodisogniebas : RT @SkyTG24: Covid Brescia, ex nuotatore Lamberti in ospedale: 'È la mia vasca più dura' -