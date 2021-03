Covid, Brasile al collasso: occupato l’80% dei posti in terapia intensiva. Il partito laburista chiede l’interdizione di Bolsonaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Brasile è al collasso sanitario. I sistemi nella maggior parte delle città più grandi del paese – oltre 11 milioni da inizio pandemia e quasi 269mila morti a oggi – sono al limite a causa dell’incremento dei casi di Covid 19. Da circa un mese la curva continua a crescere complice quella variante che ha cominciato a fare danni anche in altri paesi. Secondo il rapporto dell’istituto Fiocruz, riportato dalla Bbc, oltre l’80% dei letti delle unità di terapia intensiva sono occupati nelle capitali di 25 dei 27 stati del Brasile. E ieri il Paese ha registrato 1.972 morti per Covid, un nuovo record quotidiano. Nel mondo le vittime hanno sfondato la soglia di 2 milioni e 6mila morti. In questo scenario arriva la cronaca di undici pazienti morti in attesa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilè alsanitario. I sistemi nella maggior parte delle città più grandi del paese – oltre 11 milioni da inizio pandemia e quasi 269mila morti a oggi – sono al limite a causa dell’incremento dei casi di19. Da circa un mese la curva continua a crescere complice quella variante che ha cominciato a fare danni anche in altri paesi. Secondo il rapporto dell’istituto Fiocruz, riportato dalla Bbc, oltredei letti delle unità disono occupati nelle capitali di 25 dei 27 stati del. E ieri il Paese ha registrato 1.972 morti per, un nuovo record quotidiano. Nel mondo le vittime hanno sfondato la soglia di 2 milioni e 6mila morti. In questo scenario arriva la cronaca di undici pazienti morti in attesa di ...

