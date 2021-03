Covid: boom anti-insonnia, antidepressivi e lassativi, i 'farmaci' raccontano l'anno in rosso (4) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Anche gli integratori nutraceutici, considerati utili per la prevenzione dei sintomi del Covid-19, hanno avuto un buon andamento (+3,8% a volumi), arrivando a fatturare 760 milioni di euro (5,7%). In farmacia è in aumento tutto il comparto del parafarmaco (termometri, mascherine, ecc.) a 1,7 miliardi (+9,8%), mentre l'aumento delle vendite a volumi è stato del 22,6%. Il mercato del nutrizionale (latte in polvere, alimenti per celiaci, ecc.) è invece sostanzialmente stabile in farmacia a 400 milioni. I prodotti, invece, per il trattamento dei sintomi da raffreddamento, hanno subito una contrazione del 5,1% a valori nel 2020, per esempio i prodotti di libera vendita per la tosse sono calati del 28% a valori rispetto al 2019. Gli anti-influenzali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Anche gli integratori nutraceutici, considerati utili per la prevenzione dei sintomi del-19, havuto un buon andamento (+3,8% a volumi), arrivando a fatturare 760 milioni di euro (5,7%). Ina è in aumento tutto il comparto del parafarmaco (termometri, mascherine, ecc.) a 1,7 miliardi (+9,8%), mentre l'aumento delle vendite a volumi è stato del 22,6%. Il mercato del nutrizionale (latte in polvere, alimenti per celiaci, ecc.) è invece sostanzialmente stabile ina a 400 milioni. I prodotti, invece, per il trattamento dei sintomi da raffreddamento, hsubito una contrazione del 5,1% a valori nel 2020, per esempio i prodotti di libera vendita per la tosse sono calati del 28% a valori rispetto al 2019. Gli-influenzali e ...

