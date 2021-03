Covid | Bonaccini | ' Lockdown? Forse basta la stretta nei weekend'

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Bonaccini: 'Governo fa bene a pensare stretta robusta' - TgLa7 : Covid, #Bonaccini: stop nei week-end forse è sufficiente. 'Gran parte dei presidenti di Regione pensa servano restrizioni' - fattoquotidiano : Covid, “rischiamo di essere travolti, l’incubo è tornato”: Bonaccini cambia tono. “Bisogna resistere per non chiude… - maxtorchia : RT @TgLa7: #Covid, #Bonaccini: 'Governo fa bene a pensare stretta robusta' - lifestyleblogit : Covid Italia, Bonaccini: 'Stretta weekend potrebbe essere sufficiente' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

... già dal prossimo weekend, per frenare la diffusione delsospinta dalle varianti: zone rosse ... Anche Stefano, presidente dell'Emilia - Romagna e della conferenza delle Regioni, questa ...'Può darsi che la stretta nei weekend possa essere sufficiente'. Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano, escludendo l'ipotesi di un lockdown generalizzato. 'Ci vuole una valutazione territorio per territorio: io - ha spiegato a Mattino 5 - ho deciso la scorsa settimana le zone rosse per ...Perché c'è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a Mattino5 su Canale 5. Bonaccini, alla guida della ...Il sindaco: "Stanzieremo a Firenze venti milioni per acquistare spazi in quattro zone del centro da destinare a giovani imprenditori". Poi annuncia ...