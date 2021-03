Covid | Boccia | ‘Draghi mantenga linea rigore e prudenza’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Cosa deve fare Draghi? Dire la verità anche se scomoda, mantenere ladele della prudenza di Speranza. Bisogna smetterla con il racconto del mondo migliore dietro l’angolo, so bene che tenere chiusi i ristoranti sabato e domenica fa arrabbiare i ristoratori e bisogna stargli vicino e magari cancellare i debiti di quest’anno. Ma se lo Stato ha notizia che le varianti hanno fatto aumentare il numero dei contagi, bisogna agire subito e non farlo dopo 3 giorni per non far scadere la mozzarella”. Lo dice Fracescoa Oggi è un altro giorno su Rai1. Quanto alle dimissioni di Domenico Arcuri, per“ogni presidente del Consiglio ha un suo stile di guida, io ad Arcuri posso solo dire grazie, ha dato un contributo importante”. L'articolo CalcioWeb.