Covid, Asl cerca volontari per i centri vaccinali: come presentare la domanda (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMedici, farmacisti e infermieri volontari per supportare la campagna vaccinale anticoronavirus. Sono quelli che cerca l'Asl Napoli 3 sud, che ha predisposto un apposito bando (scadenza 31 marzo) per la creazione di un elenco di volontari disposti a prestare la propria collaborazione presso i punti vaccinali nei tredici distretti sociosanitari dell'azienda sanitaria. Le figure professionali ricercate devono essere iscritte ai relativi ordini professionali, compreso coloro in quiescenza. "Gli interessati – fanno sapere dall'Asl – dovranno dare la propria disponibilità minima quantificata in un turno di sei ore in una giornata scegliendo il distretto di riferimento. Le attività saranno svolte a totale titolo gratuito, salvo un rimborso in caso di trasferimento da una sede ...

