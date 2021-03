Covid, analisi settimanale dell'Ausl: in Romagna 'situazione di massima allerta' (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Ci troviamo in una situazione di massima allerta, ma stiamo lavorando notte e tempo, sfruttando ogni potenzialità, con grande sforzo di tutto il personale che ringrazio ancora una volta'. Mattia ... Leggi su forlitoday (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Ci troviamo in unadi, ma stiamo lavorando notte e tempo, sfruttando ogni potenzialità, con grande sforzo di tutto il personale che ringrazio ancora una volta'. Mattia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid analisi Covid, analisi settimanale dell'Ausl: in Romagna 'situazione di massima allerta' Rispetto alle previsioni del piano aziendale, si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello rosso. All'8 marzo sono 576 i pazienti ...

Oltre 1 famiglia su 4 è più povera ...Covid ha impoverito più di una famiglia su quattro (28,8%) che ha dichiarato nel 2020 un peggioramento della situazione economica rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge da una analisi di ...

Covid, analisi settimanale dell'Ausl: in Romagna "situazione di massima allerta" ForlìToday Covid in Campania, allarme variante inglese: «Più virale, complicanze gravi anche nei pazienti giovani» Uno scenario di allerta e aumentata vigilanza, sulle conseguenze del dilagare delle forme mutate del Coronavirus, basato soprattutto ... «Sulla base di analisi preliminari del Regno Unito - conclude ...

Covid, tasso di occupazione delle terapie intensive al 41% Con Montazzoli salgono a 34 i Comuni abruzzesi in zona rossa. TERAMO – Mentre la pressione ospedaliera resta fortissima e tutti i parametri sono oltre le soglie di allarme, l’ ...

