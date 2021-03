Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Torna l’allarme sulle terapie intensive in Italia. Con il progressivo aumento dei contagi, secondo i dati forniti dall’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), le rianimazioni italiane hanno superato la soglia di occupazione critica del 30% dei posti letto (fino al 31%), dopo che già nelle settimane scorse alcune Regioni avevano fatto registrare numeri oltre la ‘linea rossa’ tracciata dagli esperti. Nel dettaglio, sono 11 le amministrazioni che registrano numeri superiori al limite stabilito. prima su tutte il Molise che negli ultimi giorni ha visto impennare al percentuale di occupazione posti Covid al 67%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Torna l’allarme sullein Italia. Con il progressivo aumento dei contagi, secondo i dati forniti dall’Agenzia per i servizi sanitari (), le rianimazioniladi occupazionedel 30% dei posti letto (fino al 31%), dopo che già nelle settimane scorse alcune Regioni avevano fatto registrare numeri oltre la ‘linea rossa’ tracciata dagli esperti. Nel dettaglio, sono 11 le amministrazioni che registrano numeri superiori al limite stabilito. prima su tutte il Molise che negli ultimi giorni ha visto impennare al percentuale di occupazione postial 67%. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 31%, oltre la soglia critica - marcoluci1 : RT @fattoquotidiano: Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - fattoquotidiano : Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - FnpLombardia : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall'@Agenas_Salute aggiornato al 9 marzo, in Italia l'occupazione dei p… - marcoluci1 : RT @SkyTG24: Covid, Agenas: in Italia terapie intensive al 31%, oltre la soglia critica -