Covid-19, le precauzioni per chi soffre di insufficienza renale (Di mercoledì 10 marzo 2021) 11 marzo. Si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alla salute del rene, un organo fondamentale anche se troppo spesso dimenticato. Covid-19 può essere particolarmente pesante per chi ha i reni che non funzionano a dovere. Stando ad una ricerca condotta dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), nella seconda ondata di Covid-19 raddoppia il numero dei morti rispetto alla prima ondata, con un tasso di mortalità si aggira intorno al 22%, una media pressoché decuplicata rispetto alla popolazione generale. Cosa dice la ricerca La malattia renale cronica è una delle patologie più diffuse, tanto da colpire circa il 7-10% della popolazione. ed appare in crescita considerando l’invecchiamento della popolazione. Ovviamente non tutti i quadri sono seri allo stesso modo. In Italia, i pazienti al terzo stadio o a uno stadio più grave ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 marzo 2021) 11 marzo. Si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alla salute del rene, un organo fondamentale anche se troppo spesso dimenticato.-19 può essere particolarmente pesante per chi ha i reni che non funzionano a dovere. Stando ad una ricerca condotta dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), nella seconda ondata di-19 raddoppia il numero dei morti rispetto alla prima ondata, con un tasso di mortalità si aggira intorno al 22%, una media pressoché decuplicata rispetto alla popolazione generale. Cosa dice la ricerca La malattiacronica è una delle patologie più diffuse, tanto da colpire circa il 7-10% della popolazione. ed appare in crescita considerando l’invecchiamento della popolazione. Ovviamente non tutti i quadri sono seri allo stesso modo. In Italia, i pazienti al terzo stadio o a uno stadio più grave ...

