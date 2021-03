Corsa alla Luna. La Russia cade nell’abbraccio della Cina (in funzione anti Usa) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cina e Russia realizzeranno insieme una stazione scientifica sulla superficie Lunare. È la risposta al programma Artemis degli Stati Uniti, a conferma di una Corsa allo Spazio a tinte sempre più geopolitiche. Ieri il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitrij Rogozin e il collega della Cnsa Zhang Kejian hanno firmato in video-conferenza un memorandum d’intesa in rappresentanza dei rispettivi governi. L’INTESA “Cina e Russia useranno la loro esperienza accumulata nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo legati allo spazio e impiegheranno la tecnologia e gli equipaggiamenti spaziali per sviluppare in maniera congiunta una road map per la costruzione di una stazione Lunare di ricerca internazionale”, spiega il comunicato cinese. “La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021)realizzeranno insieme una stazione scientifica sulla superficiere. È la risposta al programma Artemis degli Stati Uniti, a conferma di unaallo Spazio a tinte sempre più geopolitiche. Ieri il direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitrij Rogozin e il collegaCnsa Zhang Kejian hanno firmato in video-conferenza un memorandum d’intesa in rappresentanza dei rispettivi governi. L’INTESA “useranno la loro esperienza accumulata nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo legati allo spazio e impiegheranno la tecnologia e gli equipaggiamenti spaziali per sviluppare in maniera congiunta una road map per la costruzione di una stazionere di ricerca internazionale”, spiega il comunicato cinese. “La ...

