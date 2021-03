Corriere: il matrimonio tra la Juventus e l’azienda Ronaldo è fallito (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione della Juventus dalla Champions ad opera del Porto, scrive il Corriere della Sera, è la certificazione del fallimento del matrimonio tra il club e Ronaldo. Il campione portoghese era stato preso per favorire il salto di qualità della squadra in campo internazionale. Invece ha portato risultati negativi. “Negli occhi restano la reazione nella ripresa della Juve, la maturità internazionale dell’attaccante azzurro e soprattutto un Ronaldo mai così scarico in serate decisive: la schiena girata sulla punizione del 2-2, la palla che gli passa sotto alle gambe e rotola verso la rete è un’immagine chiave. Il fallimento europeo del matrimonio tra l’azienda Juventus e l’azienda Ronaldo è un dato di fatto: CR7 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione delladalla Champions ad opera del Porto, scrive ildella Sera, è la certificazione del fallimento deltra il club e. Il campione portoghese era stato preso per favorire il salto di qualità della squadra in campo internazionale. Invece ha portato risultati negativi. “Negli occhi restano la reazione nella ripresa della Juve, la maturità internazionale dell’attaccante azzurro e soprattutto unmai così scarico in serate decisive: la schiena girata sulla punizione del 2-2, la palla che gli passa sotto alle gambe e rotola verso la rete è un’immagine chiave. Il fallimento europeo deltraè un dato di fatto: CR7 ...

