Coronavirus Sicilia, il bollettino del 10 marzo 2021: 696 nuovi casi, il tasso di positività sale al 2.9% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 696 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 23.994 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 9 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell'Isola sono 13.681 di cui 12.906 in isolamento domiciliare, 140.225 i guariti in totale. 667 i ricoverati in ospedale, 108 in terapia intensiva. Sono 15 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività adesso è al 2,9 %, in aumento rispetto a ieri (+0,3%)I casi città per città.Palermo 291, Catania 186, Messina 33, Siracusa 42, Trapani 14, Ragusa 38, Caltanissetta 20, Agrigento 65, Enna 6.

