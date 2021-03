Coronavirus | Rischio zona rossa, il Governo: “Nessuna decisione a breve” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus: dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico il Governo si esprime su un possibile Rischio zona rossa. “Nessuna decisione a breve”. Rischio zona rossa: quali sono le probabilitàDopo le recenti valutazioni del Comitato tecnico scientifico a proposito dell’andamento della curva epidemiologica, il Governo continua a ribadire la linea del rigore. Tra le ipotesi in gioco ci sono la possibilità di introdurre nuove chiusure nei week end, di anticipare il coprifuoco e di inasprire le norme anti Covid soprattutto all’interno delle zone gialle. In particolare, durante il vertice tenutosi nei giorni scorsi tra Governo e Cts si è anche parlato del ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021): dopo le ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico ilsi esprime su un possibile. “”.: quali sono le probabilitàDopo le recenti valutazioni del Comitato tecnico scientifico a proposito dell’andamento della curva epidemiologica, ilcontinua a ribadire la linea del rigore. Tra le ipotesi in gioco ci sono la possibilità di introdurre nuove chiusure nei week end, di anticipare il coprifuoco e di inasprire le norme anti Covid soprattutto all’interno delle zone gialle. In particolare, durante il vertice tenutosi nei giorni scorsi trae Cts si è anche parlato del ...

